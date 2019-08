Líder tucano de Zema nega questão partidária em demissão de secretário

Custódio Mattos cuidou da articulação política de Zema durante todo o primeiro semestre (foto: Fernando Souza / Especial para o EM)

Ex-secretário de Aécio

do governador, deputado, lamentou nesta terça-feira (20) a saída do secretário de governoda pasta. Ado tucano, que cuidava da articulação política do Executivo, foino Diário Oficial de Minas Gerais.“A gente fica, que é um bom companheiro e um bom amigo, agora,O espaço dele no governo foi umado governador, da mesma forma como foi uma escolha pessoal do governador a sua exoneração”, afirmou Valadares.Segundo o deputado, o partido não faz nenhuma avaliação oficial por considerar que o espaço nunca foi da legenda. O, deputado, informou por meio de sua assessoria que não comentaria a mudança na gestão de Zema. Ele assumiu a liderança a convite de Custódio Mattos.Com a saída de Custódio Mattos, o novo secretário de Governo será o deputado federal. Apesar de durante a campanha eleitoral ter dito que não colocaria parlamentares eleitos nas secretarias, o convite já foi feito ao parlamentar, que foi secretário no governo do atual deputado federal Aécio Neves (PSDB).Bilac se reuniu com onessa segunda-feira, mesmo dia em que o governador comunicou a demissão a Mattos, e a nomeação foi acertada para ocorrer nos próximos dias. Ateria sidoa com influência do presidente da Assembleia, deputadocomo uma forma de melhorar o clima na Assembleia para a tramitação das propostas de ajuste fiscal que serão enviadas à casa. Também atenderia a, que reclamavam da grande ascendência do PSDB no governo.A se confirmar a nomeação de Bilac Pinto, o ex-deputado federal, tucano ligado ao senador Aécio Neves, ganha uma vaga na Câmara dos Deputados. Com 72 mil votos, ele ficou como primeiro suplente da coligação que reuniu PSDB, PSD, Solidariedade, PPS, DEM e PP. A troca também prestigia o, do, que passa a ter assento na Cidade Administrativa.Procurado pelo, o ex-deputadodisse que não há nada oficial e que preferia não comentar o assunto. “Estou em São Paulo trabalhando como consultor na iniciativa privada”, disse. Questionado se voltaria ao Legislativo, caso a vaga se confirme, afirmou que iria “pensar”.Caso Pestana decline de assumir a vaga na Câmara, o próximo da fila é o também ex-deputado