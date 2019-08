Bolsonaro nega ter participado diretamente de troca do 'número 2' da Receita

Demissões ocorreram no governo desde o início do ano para 'evitar problemas', segundo Jair Bolsonaro (foto: Alan Santos/PR)

O presidente da, negou ter participado diretamente da troca do "" da. Segundo, os responsáveis pela decisão foram o ministro da, e o secretário especial da"A decisão foi deles lá", disse o presidente ao deixar o. "Todo mundo reclama da, em especial quem está pagando ou está sendo investigado. Agora, se eu fosse fazer uma campanha, uma vez chegando, deixar tudo como está, então fora. O que tiver que mudar, eu vou mudar. E converso com os ministros, com o. Isso aí... A decisão foi deles lá", declarou.Questionado se não atuou pela exoneração de"disse que não participa disso daí". "Eu não tenho como saber o que acontece em", respondeu.De acordo com o presidente, outras demissões ocorreram no governo desde o início do ano para "evitar problemas". "Tiveram várias demissões preventivas, tem que trocar, ou vocês acham que mudou tudo no? Infelizmente tem gente pensando com a cabeça de antigamente."