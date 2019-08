Bolsonaro afirma que Argentina está cada vez mais próxima da Venezuela

Bolsonaro criticou a chapa liderada por Alberto Fernández e que conta com a ex-presidente Cristina Kirchner, como vice (foto: Alan Santos/PR)

- Provérbios 28:19: "Quem lavra sua terra terá comida com fartura, quem persegue fantasias se fartará de miséria." — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 18, 2019

O presidentevoltou a fazer comentários sobre o processo sucessório nana manhã deste domingo e disse que o país vizinho está cada vez mais próximo da, em seu perfil no. "Da série JOÃO 8:32 (4) - Com o possível retorno da turma dona, agora o povo saca, em massa, seu dinheiro dos bancos. É a, pelo populismo, cada vez mais próxima da", afirmou ele, referindo-se à chapa liderada pore que conta com a ex-presidente, como vice.E completou: "Provérbios 28:19: Quem lavra sua terra terá comida com fartura, quem persegue fantasias se fartará de miséria".Pouco tempo após o pai postar o comentário em seu perfil no, seu filho, compartilhou o tweet com a seguinte afirmação: "Nós que estamos aqui de fora olhando o que está acontecendo com anem acreditamos. Mas ainda creio que anão naufragará em outubro", disse o deputado, filho zero três deNo último domingo, o atual presidente da, foi derrotado nas eleições primárias com mais de 15 pontos de vantagem obtidos pelo candidato peronista, que tem como companheira de chapa a ex-presidente. As eleições prévias naservem como uma pesquisa eleitoral do primeiro turno no país, programado para ocorrer em 27 de outubro.Desde então, Bolsonaro tem feito comentários frequentes sobre a. Nesse sábado, em breve pronunciamento, em solenidade na, no, voltou a falar no processo sucessório do país vizinho. "Pedimos aque asaiba proceder através do povo para não retroceder", disse ele.