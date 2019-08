'São os assassinos, ladrões e os bandidos que precisam temer a lei', avisa Moro

O ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) postou em sua conta no Twitter um recado à criminalidade violenta. "São os assassinos, ladrões e os bandidos que precisam temer a lei."



A tuitada de Moro ocorre em meio à polêmica que se alastra sobre a Lei do Abuso, que a Câmara aprovou na quarta, 14, e que assombra os investigadores.



Delegados, promotores, procuradores e magistrados consideram que o texto contém "pegadinhas" e teria como objetivo emparedar investigações de grande complexidade, como a Lava Jato.



No Twitter, o ministro da Justiça não fez menção expressa ao projeto aprovado pela Câmara.



Ele postou a mensagem após receber, na quinta, 15, no Ministério da Justiça, um grupo de magistrados e magistradas do Fórum Nacional de Juízes Criminais.



"Recebi hoje corajosos juízes e juízas do Fórum Nacional de Juízes Criminais. Juízes têm que ser assim mesmo, centrados, dedicados e firmes. Sem medo de fazer justiça na forma da lei. São os assassinos, ladrões e os bandidos que precisam temer a lei."