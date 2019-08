Relator apresenta parecer sobre projeto de abuso de autoridade na Câmara

O deputado Ricardo Barros (PP-PR) apresentou, nesta quarta-feira, 14, seu parecer ao projeto de abuso de autoridade. Barros deu parecer pela aprovação do texto do Senado. O texto define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por servidores públicos, militares, membros dos poderes Legislativo, Executivo, Judiciário, membros do Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de contas.



A proposta lista uma série de ações que poderão ser consideradas abuso de autoridade, quando praticadas com a finalidade específica de prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Um dos pontos que tem causado polêmica entre os parlamentares contra a medida é em relação ao uso de algemas. O texto considera abuso o uso de algemas quando não houver resistência à prisão. "Esse texto como está aqui vai acabar com várias investigações e vai deixar os policiais em diversas saias justas", disse a deputada Carla Zambelli (PSL-SP).



Os parlamentares estão agora debatendo a matéria. A perspectiva é que o texto seja votado ainda hoje.