Damares Alves visitou o canteiro de obras do que seria o Memorial da Anistia em BH (foto: Paulo Filgueiras / EM / D.A. Press)

Agressores de mulheres

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanosafirmou na manhã desta terça-feira (13) que “os, e”. A declaração foi dada – durante visita a Belo Horizonte – em resposta a um questionamento sobre que avaliação ela tem da Lei da Palmada, que proíbe os pais de aplicaram castigos físicos nas suas crianças.“Temos que ter muita atenção e cuidado com isso,, com um detalhe: otem que. Os, mas a família tem a autonomia na educação dos seus filhos”, disse, emendando não ser contra a lei da palmada, mas contra a agressão da criança.Em visita a Belo Horizonte, a ministra também comentou o aumento deno país e disse que sua pasta está trabalhando para aumentar a rede de proteção. Uma das medidas, segundo ela, é levar informação sobre a Lei Maria da Penha às escolas.“Ah,se preparem, é um, um novo governo, e a gente manda um recado: Acabou para vocês, nós vamos proteger as mulheres de verdade no Brasil”, disse.A ministra afirmou, porém, que anão é só do governo federal, mas dos estados, municípios e sociedade. “Os vizinhos tem que vir junto. É uma responsabilidade de todos nós. Se preciso for, fazemos uma grandeno Brasil em defesa da mulher. Do jeito que está não pode ficar”, disse.