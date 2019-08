Raquel Dodge prorroga por mais um ano força-tarefa da Lava-Jato

(foto: Carlos Moura/STF/SCO )

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, prorrogou nesta segunda-feira a atuação da força-tarefa da Lava-Jato por mais um ano. Esta é a quinta vez desde que foram desencadeados, em 2014, que os trabalhos de investigação no Paraná têm sua validade estendida.





Segundo nota divulgada na noite de hoje pelaa medida será publicada nesta terça-feira e depois ainda será submetida ao“Instituída em abril de 2014, a partir da instalação dos primeiros procedimentos investigativos envolvendo a Petrobras, a Força-Tarefa da Lava-Jato teve em sua primeira formação dez procuradores. A ampliação do quadro ocorreu de forma progressiva e chegou a 15 membros este ano”, informa a PGR.





De acordo com a PGR, a força-tarefa tem custo mensal de R$ 112,2 mil com pagamentos das substituições de procuradores que deixam suas funções e são designados para atuar na Lava-Jato. “Por ano, considerando todos os encargos, o acumulado chega a R$ 1,4 milhão”, informou o Ministério Público Federal (MPF). Também foi crescente a destinação de recursos para diárias e passagens. Em 2019, por exemplo, já foram gastos R$ 808 mil com essa despesa.

A prorrogação ocorre no momento em que Raquel Dodge sofre críticas de procuradores, que a acusam de atuar contra a categoria e contra a Lava-Jato. A procuradora-geral está em fim de mandato. O presidente jair Bolsonaro ainda não decidiu quem vai substituí-la.

A decisão de Dodge ocorre também quando integrantes da força-tarefa, como o procurador e coordenador dos trabalhos, Deltan Dallagnol, aparecem implicados em vazamentos de mensagens em que estariam supostamente atuando para combinar ações na época em que o ministro Sérgio Moro era o juiz responsável pelos processos da operação na primeira instância.