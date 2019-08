PF apreende dólares, euro e libras no apartamento de Pimentel

Pimentel estava em casa e recebeu os policiais federais na manhã desta segunda-feira (foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A.Press)

Sócio oculto

Falsidade eleitoral e lavagem de dinheiro

apreendeuna casa do ex governador, na manhã desta segunda-feira (12), durante operação que investiga o uso depelo petista nade 2014. As buscas foram autorizadas pela, em Belo Horizonte e também foram direcionadas ao escritório do político.De acordo com a PF, foram recolhidos nos locais, além dos valores em espécie em. A polícia informou estar contando o dinheiro encontrado no apartamento de Pimentel, mas, segundo o, que atua na investigação de crimes eleitorais, a estimativa é que o montante chegue aem moedas estrangeirasA operação, batizada deé fruto de mais um desdobramento da, desencadeada em 2015.Segundo o delegado Marinho Rezende, a ação desta segunda-feira tem por objetivo comprovar o vínculo de Pimentel comque receberam R$ 3 milhões da. "Há indícios fortes de que ele era sócio oculto e tinha poder de mando nessas empresas", disse.As investigações e a delação premiada do empresáriocolocam Pimentel como real destinatário do dinheiro, que foi pago por serviços que não foram prestados. Para a polícia, esse recurso teria servido como contribuição para a campanha eleitoral que elegeu Pimentel em 2014."Essas empresas prestaram serviços fictícios paraque vinha de forma ilícita, como caixa dois", explicou o delegado Marinho.De acordo com o delegado Marinho Rezende, a suspeita é que esse recurso seria um pagamento pela atuação decomo entãodo Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior a favor da OAS. A gestão do petista, durante o governo da ex-presidente, teria ajudado a empreiteira a conseguir obras no Uruguai.de combate ao crime organizadoafirmou que a vinculação do pagamento com obras conquistadas pela OAS no exterior está sendo investigada. Ele ressaltou o fato de o dinheiro ter sido repassado em espécie e muito antes do período eleitoral, nos primeiros meses de 2014. "Não se exclui a hipótese de esses pagamentos serem em função dadele para favorecer a OAS. Ela estaria devolvendo um dinheiro em relação a um benefício que recebeu", disse.Sobre a demora da realização desta operação, tendo em vista que a Acrônimo começou em 2015 e as fases que deram origem às ações terem ocorrido naquele ano e em 2016, os delegados explicaram que o caso só veio para a primeira instância em junho deste ano.Os crimes investigados nessa operação são de. Se condenado Pimentel estaria sujeito a cinco anos de prisão pelo 1º e de 3 a 10 anos pelo segundoEm nota, oque faz a defesa do ex-governador Fernando Pimentel, criticou a nova operação da PF. "Estranhamos a medida, que se refere a fatos de 2014. E a Operação Acrônimo já adotou todas as medidas possíveis. Estamos contribuindo, colocando tudo à disposição, apesar do excesso que carateriza essa busca e apreensão", informou.Sobre o dinheiro recolhido no apartamento, o advogado de Pimentel disse que "todos esses valores foram declarados ao IR, ou seja, comprovam a origem e respectiva regularidade fiscal".