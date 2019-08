Senado aprova PL que torna animais 'sujeitos', mas não barra vaquejada

Ezequiel BECERRA ; AFP (foto: Em julho deste ano, o cachorro Campeão, foi autorizado a assistir, como vítima de maus-tratos, ao jultamento de sua ex-dona na cidade costa-riquenha de Atenas.)

Em meio a uma forte campanha de ativistas e até artistas nas redes sociais, osnessa quarta-feira (7), em plenário, umque modifica o. O texto faz com que eles deixem de ser consideradose passem a ser reconhecidos como, o que significa que são dotados de natureza biológica e emocional e, portanto, são passíveis de sofrimento.O projeto, de autoria do deputadoprecisará voltar àporque foi modificado. De acordo com a proposta (), os animais passam a ter “natureza jurídica sui generis”, como “”.Se a versão aprovada nofor confirmada, também serão incluídos artigos napara que os bichospara fins do Código Civil. Tudo isso lhes dá mais amparo nas denúncias por maus tratos.Autor de proposta semelhante que chegou a ser aprovada mas não foi à sanção, o senadorcomemorou a votação. “Esse projeto muda o paradigma jurídico em relação aos animais. Parece pequeno detalhe, mas não é. Até hoje, pelo código civil, animal não é sequer considerado ser vivo”, disse.O tucano afirmou que seu projeto, que previa que os, mas sem lhes dar o, ficou paralisado por um recurso na mesa da Câmara dos Deputados. Para o senador, agratuito dos animais é. Ele negou que o projeto possa prejudicar o setor agropecuário e defendeu o texto como uma evolução no âmbito jurídico.O colega de bancada mineira, senador, disse que o projeto não afeta o mundo do agronegócio, mas é uma “manifestação de humanidade e civilidade”.Relator do texto na Comissão de Meio Ambiente, o senadordestacou que que outros países como França, Portugal, Nova Zelândia e Espanha já adotaram posição parecida no reconhecimento dos animais como sujeitos de direito. Ele afirmou que o projeto não traz mudanças sobre questões como a venda e a criação de animais , mas ressaltou se tratar de uma parte da evolução da humanidade.“É um avanço civilizacional. A legislação só estará reconhecendo o que todos já sabem: que os animais que temos em casa sentem dor e emoções. Um animal deixa de ser tratado como uma caneta ou um copo e passa a ser tratado como ser senciente”, afirmou.Randolfe acatou umaapresentada em Plenário pelos senadorespara que o textoe a atividade agropecuária do alcance do projeto. Isso vale para eventos enquadrados nesse formato, como aArtistas e ativistas da causa animal promoveram nas redes sociais a campanhae acompanharam a votação no Senado.A ativista Luisa Mell e as atrizes Paula Burlamaqui e Alexia Dechamps visitaram o presidente Davi Alcolumbre, para pedir a aprovação do projeto. Elas também divulgaram vídeos nas redes sociais pedindo à população para pressionar os senadores dos seus respectivos estados pela aprovação do texto.(Com Agência Câmara).