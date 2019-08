Musculoso, vaidoso e egocêntrico: conheça Johnny Bravo, o personagem adotado por Bolsonaro

(foto: Evaristo Sá/AFP e Cartoon Network)

Você conhece o personagem com o qual o presidente Jair Bolsonaro se comparou? Em entrevista na segunda-feira (5), durante a inauguração da primeira etapa da usina solar fotovoltaica, em Sobradinho, na Bahia, o presidentese irritou com jornalistas e afirmou que a campanha eleitoral acabou. Durante a fala, ele se comparou ao personagem de desenho animado: 'Eu, Jhonny Bravo, Jair Bolsonaro,. Vamos entender isso'. (

A figura de Jhonny Bravo





Loiro, musculoso, vaidoso e egocêntrico, como é caracterizado pelo Wikipedia, Jhonny Bravo é o personagem principal de seriado norte-americano que leva o seu nome. Famoso nos anos 1990, o desenho segue um estilo cômico e tem como enredo a eterna busca de Jhonny por uma namorada.





Comumente ligado à figura de um homem narcisista, na série ele se destaca pela autoconfiança. Sua marca registrada é um topete loiro e os óculos escuros (a qualquer hora do dia), além dos gestos que expõe propositalmente seus músculos.





"Johnny se acha o homem mais bonito e charmoso, está sempre querendo se mostrar e vive dando em cima de todo tipo de mulher, geralmente sem ser correspondido, já que vive apanhando delas", descreve o Wikipedia.





Entretanto, apesar da exacerbada autoestima do personagem (e da aposta na figura imponente), Jhonny tem momentos com sua mãe que expõem, para além da relação parental, um lado mimado do personagem. O contexto reflete em atitudes de Jhonny durante a série.





"Johnny mostra não ser muito inteligente, muitas vezes tendo atitudes de uma criança menor de 10 anos e não percebendo coisas óbvias, embora esteja sempre querendo se mostrar esperto."





No seriado, Johnny aparenta não possuir emprego e costuma fugir de qualquer coisa relacionada a trabalho.





Memes do Twitter



O presidente usou seu perfil oficial no Twitter para postar uma imagem de Johnny Bravo e a situação, como de costume, gerou muitos memes. Entre os assuntos mais comentados nos TT's Brasil, muitas montagens e gifs foram vinculados ao tuíte original do presidente. Confira alguns deles:

- BOA NOITE A TODOS! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/ceG4EheLro %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 6, 2019

Jair johny bravo: personagem carismático mas estupido que só pensa em falar de si e adora ser rejeitado enquanto insiste na mesma tática. J.B adora ser mimado pela mamãe que o protege de qualquer idiotice que ele fale ...

Será que a mãe são seus eleitores ? pic.twitter.com/ozbwdVCOEQ %u2014 NORMOSE (@Normose_) August 6, 2019

Bolsonaro 10 x 0 Imprensa %uD83D%uDE02%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/MWneTSkzL0 %u2014 Isentões (@isentoes2) August 6, 2019