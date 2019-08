MP e polícia apuram fraude em licitações da saúde em municípios de MG

Prefeituras mineiras são investigadas por fraudes em licitações para a compra de medicamentos e insumos hospitalares. O esquema é alvo de uma operação nesta terça-feira (6) conduzida pelo Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Civil, que integra a quarta fase da operação “Tarja Preta”.





De acordo com o MP, a ação visa combater fraudes em licitações para compra de medicamentos e insumos hospitalares, que resultaram no desvio de dinheiro público por meio de superfaturamento e da inexecução do contrato.Segundo o MP, os crimes praticados pelos integrantes da organização criminosa provocaram danos ao erário de diversos municípios que já estavam com seus cofres combalidos devido à atual crise financeira, causando grave prejuízo às populações locais. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas empresas do Grupo Plena e nas residências de funcionários envolvidos na fraude sob investigação.