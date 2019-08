'Meu desejo é suceder Bolsonaro', diz Witzel à Antonia Fontenelle

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse ao canal de entrevistas Na Lata, apresentado por Antonia Fontenelle, que seu desejo é ser presidente da República, "de preferência sucedendo o presidente Bolsonaro". De início, o governador, desconfortável, evitou responder qual seria o seu desejo, mas acabou confirmando para a apresentadora que deseja se candidatar ao cargo máximo do Executivo.



"Witzel é candidato em 2022", disse Fontenelle após a resposta de Witzel. O governador, no entanto, evitou comentar se será candidato de fato nas próximas eleições majoritárias, afirmando que "estará em parceria com Bolsonaro, estaremos juntos".



Wilson Witzel é mais um governador brasileiro com mandato a sondar suas possibilidades para o Planalto. O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), vem sendo apontado por diversos setores da esquerda como candidato natural da oposição no pleito de 2022.