Dnit em MG é alvo de operação por desvio em obras de quase R$ 500 milhões

Um esquema dede recursos públicos federais no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes () deenvolvendoem contratos foi desbaratado na manhã desta terça-feira (6). O órgão é alvo deda, realizada em conjunto com a Controladoria Geral da União (),A operação foi autorizada diante deque confirmaram a existência de, a execução dee oNas buscas, a Polícia Federal informou ter apreendido dois veículos e cerca de 148 mil reais em espécie.De acordo com a investigação, osentre o DNIT e essas empresas somaramsomente entre 2014 e 2019.Ao todo, foram cumpridos se 28 de busca e apreensão. Também houve sequestro de bens, bloqueio judicial de valores e afastamento dos servidores públicos investigados pelo suposto envolvimento.Os mandados emMinas Gerais, além de em Brasília e São Paulo. Na capital, um deles foi na sede do Dnit, no Bairro Santo AgostinhoDe acordo com a PF, ascomeçaram em novembro de 2015. Foi identificado umque faziam ajustes para fraudar licitações, via, para a realização de obras rodoviárias em Minas, com o objetivo de conseguir vantagens ilícitas mediante o desvio de verbas.Segundo a PF, se condenados, os investigados vão responder por pelos crimes de c, além das sanções previstas nas Leis nº 8.666/93, 8.112/90 e 12.846/13, e podem cumprir 30 anos de prisão.A operação foi batizada de, em referência ao artigo da Lei de Licitações (Lei 8666/93), que trata de fraudes nas concorrências. A PF pede que pessoa que tenham informações que possam ajudar as investigações façam denúncias pelo email rota090.delecor.mg@dpf.gov.br.As fraudes foram descobertas depois deem obras do estado. De acordo com as investigações, o esquema, que consistia no, era executado por, em parceria comda construção civil. As concorrências eram fraudadas para que as empresas investigadas conseguissem as obras mediante pagamento de vantagens aos servidores.A CGU ressalta que nos últimos dois anos foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal 24.514 acidentes que resultaram em 1.738 mortes nas rodovias federais de Minas Gerais, que tem a maior malha do país.Ainda de acordo com a CGU, as fraudes afetaram o, que faz obras de restauração e manutenção em rodovias. Entre os serviços estão o de roçada, limpeza e tapa buraco, por exemplo, para cuidar da conservação rotineira. O objetivo é reparar eventuais dando para proporcionar conforto e segurança às rodovias.Já o programafaz a manutenção estruturada e a conservação preventiva os trechos, o que inclui reciclagem de camadas deterioradas de pavimento e recapeamento asfáltico.