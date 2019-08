Darcton Policarpo Damião é escolhido como diretor interino do Inpe

(foto: Miguel Angelo/Portal da Indústria)

anunciou quefoi escolhido para assumir interinamente a diretoria do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (). Ele substitui o ex-diretor Ricardo Galvão,na sexta-feira, 2."Ele é uma pessoa de confiança, logicamente. E uma pessoa com uma capacidade de gestão já demonstrada pelos cargos que exerceu e, portanto, será um ótimo diretor interino para dar continuidade nesse trabalho", afirmou Marcos Pontes em vídeo divulgado nas redes sociais.Pontes confirmou que o substituto de Galvão deve permanecer no cargo até que seja estabelecido o comitê de busca com três nomes, de onde deve sair o diretor oficial. Ainda não há uma data para que isso ocorra.O regimento interno do Inpe, aprovado pela Portaria nº 897, de 3 de dezembro de 2008, prevê que a escolha do diretor deve ocorrer por meio de uma lista tríplice elaborada por um comitê.Darcton Policarpo Damião é formado em Ciências Aeronáuticas na Academia da Força Aérea (AFA), tem MBA em Gestão Empreendedora pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), mestrado em Sensoriamento Remoto pelo Inpe e doutorado em Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Brasília (UnB).