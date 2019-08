Diretor do Inpe diz que será exonerado após 'constrangimento' com Bolsonaro

Ricardo Galvão disse que a demissão será por causar constrangimento ao presidente (foto: Wikipedia / Reprodução)

Após se desentender com o presidente, o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (),Magnus Osório, informou nesta sexta-feira (2) que será exonerado. Como justificativa, ele afirmou que sua fala sobre o presidente “gerou” e que, por isso, deixará o cargo.A fala foi depois de uma longa reunião com o ministro da Ciência e Tecnologia,, em Brasília.Tudo começou quandosobre dados doe agir a serviço de alguma organização não governamental.Ao rebater a acusação,classificou de "inaceitável" o ataque e criticou o comportamento e declarações recentes de Bolsonaro, que disse parecer "conversa de botequim".O presidente já havia sinalizado a intenção de demitir o diretor, diante do que chamou de “perda de confiança”.