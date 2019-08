Novos diálogos revelam que Deltan incentivou investigações contra Toffoli

O procurador de (foto: Heuler Andrey)

Novos diálogos da "" revelam que o procuradorteria incentivado investigações contra, após o atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) tomar decisões que incomodaram a força-tarefa da. As mensagens datam de 2016 e foram analisadas e publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo nesta quinta-feira (1º/8).Segundo a reportagem, Deltan buscou informações sobrede Tofolli e sua esposa, Roberta Rangel, além de evidências que o aproximasse deO procurador foi ao banco de dados da Receita Federal buscar informações sobre o escritório de advocacia da esposa de Toffoli e procurou informes sobre a reforma de uma casa do ministro, em Brasília, que foi reformada pela OAS.Ao jornal, a força-tarefa da Operação Lava-Jato não entrou em detalhes sobre o conteúdo das mensagens obtidas, mas disse que é comum o intercâmbio de informações para verificar, em caráter preliminar, fatos de que o Ministério Público tenha conhecimento. "Isso impede inclusive que se dê início a apurações injustificadas", acrescentou.Em uma conversa com Eduardo Pelella, chefe de gabinete do então procurador-geral, Rodrigo Janot, Deltan pede o endereço da casa reformada de Toffoli e afirma: “é o PGR rs, mascom vcs com alguma informação, acessando umas fontes.”, como Dallagnol e outros integrantes da força-tarefa da Lava-Jato,. Nesse caso, a investigação cabe ao procurador-geral da República, em nome do Ministério Público Federal.

A força-tarefa da Lava-Jato se incomodou com o fato de o ministro do STF ter mantido as investigações sobre a Eletronuclear longe de Curitiba.



Além disso, ele mandou soltar o ex-ministro Paulo Bernardo após a prisão pela Lava-Jato, em São Paulo. Na decisão, Toffoli afirmou que não havia elementos no processo que justificassem a manutenção da prisão preventiva.



Um mês depois da conversa instigando a investigação contra Toffoli, a revista Veja publicou uma reportagem sobre a reforma da casa de Toffoli e mencionou a delação de Léo Pinheiro. No entanto, o delator não havia apresentado nenhuma prova sobre o assunto.



O vazamento provocou um mal-estar no STF e a Procuradoria-Geral da República (PGR) interrompeu as negociações com a OAS. O assunto dividiu os procuradores. Alguns defenderam a medida. “Quando chega no judiciário, eles se fecham. Corrupção para apurar é a dos outros”, reclamou Dallagnol.



Na época, o ministro Gilmar Mendes apontou os procuradores da Lava-Jato como responsáveis pelo vazamento. Conforme a Folha, Dallagnol também teria sugerido a procura de informações referentes a Guiomar Mendes, esposa de Gilmar.