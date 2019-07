Pai que expôs filha ao dizer que ela é 'vergonha' por escolha partidária morre em acidente em BH

(foto: Reprodução/Facebook )

O autor de uma postagem polêmica nas redes sociais em que mostra o descontamento dele com as escolhas políticas da filha morreu nessa terça-feira, em Belo Horizonte. O professor de alemão Marcos Souza Castro teria perdido o controle do carro e batido em outro veículo quando transitava pelo Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte. Pelas redes sociais, uma das irmãs do homem lamentou a morte e ressaltou sua personalidade “polêmica” desde que era pequeno.





“É com grande tristeza que comunico a perda de meu irmão Marcos (Marquinho). Podemos dizer que desde criança foi muito polêmico, de uma inteligência fora do normal! Perder um irmão é perder a maior parte de nossa história”, afirmou Lourdinha Castro em postagem no Facebook.Ela também ressaltou a tristeza de perder o parente e a formade viver. “Segue seu caminho de luz , que tem muita gente amorosa te aguardando! Aqui na terra tem muita gente que o amava muito, te respeitava com o seu jeito esquisito de ser. A tristeza é muito grande, sem palavras para expressar, mas vamos ficar bem. Deus te abençoe aí! Até qualquer hora!”.

(foto: Reprodução/Facebook )

Ainda segundo Lourdinha, o irmão será velado nesta quinta-feira, a partir de 8h, em Lagoa da Prata, Região Centro-Oeste do estado. O enterro está previsto para o meio dia.ma postagem feita nasque mostra o descontamento docom as escolhas políticas da filha tem repercutido nas redes sociais. No texto, o professor de alemão Marcos Souza Castro, que mora em Belo Horizonte, expõe a filha por ela ser, segundo ele, alinhada com partidos de esquerda e contrária ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).Castro usa palavras duras para se referir à filha, Iara Castro, na postagem. “Jamais imaginei que teria um dia uma FILHA tão idiota, como esta minha filha, Iara Moreira de Castro, médica pela UFMG (Só podia ser!!! transformaram nossos jovens nisto aí, um monte de estrume perfumado pelo catinga de Vênus!!! rssss! )”, postou.





O homem supõe também o desgosto da mãe da médica, já falecida, com a filha, e pede aos amigos que compartilhem seu post. “A mãe dela, se estivesse viva, vomitaria de desgosto vendo tanta falta de discernimento!!! Podem e devem divulgar à vontade!”.





Desde o episódio, a filha não tem mais perfis em redes sociais.