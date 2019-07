Pai expõe filha ao dizer que ela é 'vergonha' por apoiar partidos de esquerda

(foto: Reprodução/Facebook )



Uma postagem feita nas redes sociais que mostra o descontamento do pai com as escolhas políticas da filha tem repercutido nas redes sociais. No texto, o professor de alemão, que mora em Belo Horizonte, expõe a filha por ela ser, segundo ele, alinhada com partidos de esquerda e ser contrária ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).





Marcos Souza Castro usa palavras duras para se referir à filha Iara Castro. “Jamais imaginei que teria um dia uma FILHA tão idiota, como esta minha filha, Iara Moreira de Castro, médica pela UFMG (Só podia ser!!! transformaram nossos jovens nisto aí, um monte de estrume perfumado pelo catinga de Vênus!!! rssss! )”, postou.





O homem ainda aumenta o tom das agressões verbais. “A mãe dela, se estivesse viva, vomitaria de desgosto vendo tanta falta de discernimento!!! Podem e devem divulgar à vontade!”.









Nos comentários da postagem, a maioria das pessoas rechaçou a postura de Marcos. “Esse mundo está perdido mesmo, o pai ataca a própria filha em rede social por causa de posicionamento político divergente, a sua filha é quem deveria se envergonhar de ter um pai ignorante como o senhor, que humilha a própria filha por conta de política!”, postou uma das usuárias da rede social.





Porém, também há quem se posicione favoravelmente à postura do pai. “Muita pena do senhor ter uma filha dessa. Que Deus me proteja desse mal”, escreveu outra pessoa.





Ao todo, até por volta das 15h desta segunda-feira, a postagem tinha 963 comentários e 13 mil compartilhamentos. A postagem foi feita em 12 de julho.





Nos dias seguintes, Marcos ainda vez outras postagens e publicou um vídeo em que volta a criticar a filha. Ele usa como argumentos para justificar a atitude o fato de ter investido na educação dos filhos. “Por que tô trazendo isso? Porque se eu falasse para ela, não iria me escutar. Agora, vai sofrer o menoscabo do pessoal. Porque é isso que precisa sofrer para cair na real e não apoiar essas quadrilhas”, disse.





No vídeo ele ainda dispara contra integrantes de partidos, como o Psol, e diz que “psolistas” não seriam capazes de ler livros em alemão, porque a cultura deles “é de bar”.





A reportagem tentou contato com Iara, mas não conseguiu. Ela não tem mais perfil nas redes sociais.