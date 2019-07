Indicação de Eduardo não é um problema dos EUA, diz secretário americano

O secretário de comércio americano, Wilbur Ross, disse nesta terça-feira, 30, que a indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, para a embaixada brasileira em Washington é um "problema para o governo brasileiro resolver, não é um problema dos EUA".



Ele afirmou ainda que "até onde sabe" não houve uma designação formal ainda do governo brasileiro aos EUA. "Quando houver indicação, ela passará pelo processo normal", disse.