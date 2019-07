Vereador de BH pode perder mandato na próxima quinta-feira

Vereador Cláudio Duarte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

(PSL) pode perder o mandato na próxima quinta-feira (1º), durante votação em plenário da Câmara de Belo Hoprizonte, porparlamentar. parlamentar foi indiciado pela polícia por prática de' - contratação de servidores comissionados mediante devolução de parte do salário pago pelo contribuinte.A presidente da Câmara de Belo Horizonte, Nely Aquino (PRTB), convocou, após vereadores da comissão processante aprovarem por unanimidade, na manhã desta terça-feira (30),(Novo) pedindo ade Duarte, eleito pela primeira vez em 2018.A votação emserá feita em turno único. A perda de mandato de vereador depende de aprovação de dois terços dos parlamentares da Casa, que somam 41 eleitos.A cassação de mandatos dos vereadores está prevista na Lei Orgânica do Legislativo de BH e, ainda, no Decreto-lei 201/1967, que trata da cassação de mandatos demunicipais.O vereador Cláudio Duarte foi indiciado pelade Minas Gerais, juntamente com outras sete pessoas, pelos crime de organização criminosa e de peculato.Duarte foi preso no dia 2 de abril passado após a Justiça decretar sua prisão temporária, juntamente com seu chefe de gabinete, Luiz Carlos de Souza Cordeiro. Duarte também foi indiciado por obstrução da Justiça