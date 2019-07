Bolsonaro está reunido com Rodrigo Maia no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro está reunido com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na manha desta terça-feira, 30, em um café da manhã no Palácio da Alvorada. O deputado Fábio Faria (PSD-RN) também estava na agenda do presidente para o encontro. A Câmara dos Deputados retomará os trabalhos na próxima semana quando deverá votar o segundo turno da reforma da Previdência.