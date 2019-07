No Twitter, Moro defende portaria sobre deportação de 'pessoas perigosas'

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

e da Segurança Pública,, defendeu pelona tarde desta sexta-feira, 26, a portaria 666, publicada por ele no. O texto regulamenta artigos daque falam sobre entrada e deportação deno Brasil.Em uma série de postagens na rede social, Moro ressaltou que a portaria diz respeito a "pessoas envolvidas em condutas criminais especificadas em lei, comoe tráfico de drogas"."Nenhum país do mundo, tendo conhecimento, permite que estrangeiro suspeito de crime de terrorismo ou membro de crime organizado armado entre em seu território. Ele é. A regulação nova permite que isso seja feito de imediato", explicou o ministro.A publicação da portaria tem repercutido no Twitter brasileiro, onde a expressão "" figura no ranking dos dez assuntos mais comentados por mais de cinco horas seguidas. Críticos a Moro e integrantes da oposição argumentam que a regulamentação tem como objetivo constranger o jornalista, do siteMais cedo, o próprio Greenwald se pronunciou sobre o caso na rede social. "Hoje Sergio Moro decidiu publicar aleatoriamente uma lei sobre como os estrangeiros podem ser sumariamente deportados ou expulsos do Brasil 'que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal.' Isso é terrorismo", escreveu Greenwald.Em seus tuítes, Moro esclareceu que a portaria veda que "estrangeiro seja deportado por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política" e que ela "não muda a generosidade da lei brasileira com imigrantes ou refugiados, apenas impede o ingresso de pessoas suspeitas de envolvimento em condutas criminais gravíssimas e específicas".