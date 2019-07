Noronha diz que Moro informou que conteúdo obtido em invasão será descartado

Também alvo de ataques virtuais, o presidente do Superior Tribunal Justiça (STJ), ministro João Otávio Noronha, afirmou em nota nesta quinta-feira, 25, que o ministro da Justiça, Sergio Moro, informou a ele que o material obtido vai ser descartado "para não devassar a intimidade de ninguém". A informação foi passada a Noronha na ligação em que Moro informou o ministro que seu nome aparece na lista das autoridades hackeadas.



"O ministro do STJ disse que está tranquilo porque não tem nada a esconder e que pouco utilizava o Telegram", diz a nota.



Confira a nota completa:



"O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, confirma que recebeu a ligação do ministro da Justiça, Sergio Moro, informando que o seu nome aparece na lista das autoridades hackeadas. O ministro do STJ disse que está tranquilo porque não tem nada a esconder e que pouco utilizava o Telegram.



O ministro Moro informou durante a ligação que o material obtido vai ser descartado para não devassar a intimidade de ninguém. As investigações sobre o caso são de responsabilidade da Polícia Federal, a quem cabe responder sobre o caso."