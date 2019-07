Tabata Amaral volta a defender voto pró-reforma e rebate críticas da esquerda

A deputada escreveu que sua visão sobre desigualdade veio da própria vivência como moradora da periferia de São Paulo (foto: Wikipédia)

voltou a defender e a explicar seu voto favorável à reforma da Previdência. A posição de Tabata contrariou a decisão do PDT,Em texto publicado nesta quarta-feira, 24, em sua página no Facebook,para que a reforma aprovada fosse mais justa do que aquela que foi apresentada pelo governo".A deputada escreveu que sua visão sobre desigualdade veio da própria vivência como moradora da periferia de São Paulo, o que fez com que ela"No entanto, isso não me impediu de entender que minha visão de mundo se alinhava a uma centro-esquerda, que, no meu entendimento, buscava desenvolvimento econômico sem abrir mão da inclusão social, justamente para que todos pudessem ter as mesmas oportunidades", explicou Tabata."O que não posso aceitar é que digam que eu não conheço pessoalmente a pobreza e a desigualdade, que eu não saiba a diferença que uma aposentadoria ou pensão faz, que eu tenha chegado até aqui financiada por fulano ou sicrano ou que eu não trabalhe pelos mais pobres", escreveu.Por fim, a deputada disse que o Brasil precisa "de novas visões" além "do debate raso e polarizado de esquerda vs direita" e defendeu que trilhará um caminho contrário à desigualdade "por menos óbvio que ele seja e por maior que seja o incômodo gerado".