Deputados fazem edital para emendas e até governo de MG se candidata

O deputado Guilherme da Cunha disse que o pagamento não será condicionado ao apoio dos prefeitos (foto: Flávia Bernardo / ALMG)

Obras e serviços

Doisestreantes do Partido– um da Câmara e outro da Assembleia – conseguiram atrairem Minas para destinar recursos denos orçamentos federal e estadual de 2020 com uma forma diferente que lançaram para definir a aplicação dos recursos. Em vez das solicitações das bases eleitorais, eles fizeram um edital de chamamento público que disponibilizaram na internet.O projeto é dos deputados(estadual) e(federal), que fizerame lançaram o projeto para atrair os interessados nas cotas a que os dois tem direito.No orçamento estadual sãoe no do governo federal a previsão é que sejamOs interessados, no entanto, foram os mesmos que recorrem a políticos tradicionais e que acabam formando suas bases:. Até ose apresentou como interessado em incluir verba no próprio orçamento.Com o encerramento do prazo para as candidaturas na última sexta-feira (19), foram apresentadasvindas de. Segundo balanço informado pelo deputado Guilherme da Cunha, 35% dos pedidos foram para, 35% para15% para emprego e renda,9% para segurança e 6% para saneamento.Se os outros deputados são bombardeados com pedidos das bases em que são votados, os dois novos parlamentares adotaram a estratégia reversa. Conseguiram divulgação das quantias a que tem direito nas mídias locais e voluntários em 26 regiões, que chamaram de, para levar aos municípios a mensagem de que suas emendas estavam disponíveis. De acordo com Guilherme da Cunha, eles também fizeramcom as prefeituras.Asde pedido para obras foram dee depara serviços e aquisições. Segundo o deputado, esses valores foram definidos para que o custo das operações compensasse a verba destinada. “Creditamos boa parte do engajamento a uma estratégia de dar oportunidade a todos, especialmente os que ficam esquecidos pelo sistema. Tivemos boa parte dos pedidos de prefeituras, organizações, e até órgãos do estado, como a Secretaria de Segurança Pública”, disse.Questionado sobre a diferença em relação aos demais deputados, já que as verbas também são intermediadas por prefeituras e organizações que compõem suas, Guilherme da Cunha disse que a ideia é fazer o dinheiro chegar a diferentes regiões de acordo com as necessidades locais, e não apenas onde foi bem votado.“Tivemos até dois deputados que apresentaram nosso edital na região deles porque tinham certeza que a gente não quer tomar ade ninguém. Não vou condicionar isso a um prefeito, dizer que só vai receber a verba se me apoiar. Ele só tem que ter um projeto bom e vai poder continuar apoiando o deputado que quiser, só preciso que faça uma boa”, garantiu.Os parlamentares vão aproveitar o recesso para selecionar os projetos que serão contemplados com as emendas. Não podem garantir, porém, a data do pagamento. "O orçamento é impositivo, então elas serão necessariamente executadas até o fim do ano", disse.Os orçamentos são do governo de Minas e do federal, mas, pela lei os deputados podem dar sugestões de aplicação dos recursos por meio das emendas parlamentares. Desde o ano passado, foi aprovada legislação que torna obrigatória a execução desses pedidos dos deputados seguindo alguns critérios.De acordo com as regas das emendas impositivas ao orçamento de Minas, por exemplo, 50% das indicações devem ser para gastos na área de saúde.