Salvini declara apoio à indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixada nos EUA

O vice-primeiro-ministro e ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, manifestou, em sua conta no Twitter, apoio à indicação de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Na rede social, Salvini escreveu que fica "feliz que o amigo Eduardo Bolsonaro foi indicado como próximo embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Da Itália, nosso abraço!". Eduardo respondeu em italiano, agradecendo "pela força, meu amigo!".