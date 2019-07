'Além do Fato' estreia cobertura no Portal Uai

(foto: Reprodução/Além do Fato )

Estreou nesta terça-feira no Portal Uai o blog “Além do Fato”, sob o comando do jornalista Orion Teixeira. A nova página, que incrementa o portfólio de conteúdos do Uai, vai se dedicar aos assuntos de política, economia, mas, principalmente dos que forem de interesse e tiverem repercussão na vida das pessoas, das empresas e da sociedade de forma geral, como conta Orion.



“Vamos nos dedicar a tudo aquilo que tenha algum tipo de importância e que seja decidido na administração pública, Legislativo e Executivo e que repercuta no cidadão e com alcance também na sociedade organizada”, explica.





Para a estreia, o “Além do Fato” se dedicou a analisar a repercussão, entre os deputados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da intenção do governador Romeu Zema (Novo) de encaminhar à Casa proposta para vender estatais como a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Consulta feita pelo blog demonstra que a maioria é contrária à medida.





Se debruçar sobre temas relevantes será o desafio e tônica do novo parceiro do Uai. “A gente vai buscar uma informação que não está disponível no noticiário. Tentar, de alguma maneira, antecipar o debate que é importante para o leitor”, acrescenta Orion.





Além de Orion, o blog tem na equipe dois jornalistas - Ricardo Campos e Nairo Alméri –, todos com experiência de décadas na cobertura de política e economia e com passagem por diversos veículos de imprensa. Orion Teixeira tem 31 anos de jornalismo e é colunista político na TV Bandeirantes e Rádio Band News BH, já foi editor de política do jornal Hoje em Dia, com passagens também pela TV Alterosa e TV Record. Também trabalha como consultor de comunicação e assessoria de imprensa.





Ricardo Campos foi repórter de política nos jornais O Estado de S. Paulo e Gazeta Mercantil e editor de política no jornal O Tempo. É sócio em uma empresa de consultoria e marketing político. Também já fez trabalhos de comunicação política para os governos de Minas, Mato Grosso, Alagoas e diversas prefeituras em Minas e outros estados.





Nairo Alméri tem 45 anos de profissão, com foco em economia. Em BH, atuou como repórter no Jornal do Brasil, foi comentarista na Rádio Alvorada FM BH/Rio e colunista no jornal Hoje em Dia. Ainda na capital atuou como repórter na TV Globo, comentarista na TV Band Minas. Foi chefe de Redação na TV Band Brasília e no Hoje em Dia e coordenador do JB, em Minas. Ainda tem experiência em assessoria de grandes empresas, além de ter assessorado o BNDES na privatização da Vale, em 1997.





Orion espera ter com o público interação que traga sugestões de pauta e indicação de assuntos de interesse. “A gente precisa dessa interação para buscaro identificar, cada vez mais, o que o leitor mais quer saber. Ele vai nos orientar nisso e sinalizar o caminho da nossa cobertura”, explica.