Silvio Santos se diverte zoando Eduardo e Flávio Bolsonaro

O apresentadorse divertiu, na noite deste domingo, zoando os irmãos Flávio e Eduardo, senador e deputado, respectivamente, com pegadinhas em um dos quadros de seu programa aos domingos.Os dois parlamentares participaram do, que, como o nome indica, questiona os participantes com indicações para ajudar na resposta."Vocês estão", afirmou Silvio, antes de fazer a 15ª e última pergunta aos filhos de Bolsonaro. O apresentador fez o comentário diante das hesitações e difuldades dapara responder perguntas relacionadas com personagens da política nacional."O Congresso deveria fazer um livrinho contando as histórias interessantes" recomendou Silvio ao senador"Getúlio Vargas?", indagou o deputadodiante da pergunta sobre o ex-vereador Tenório Cavalcanti (1906/1987), também conhecido como 'o homem da capa preta, advogado e político com base eleitoral no Rio de Janeiro.A produção do programa também errou ao dar uma pista sobre o presidente( 1910/1985), indicando que o neto dele (Tancredo) 'é senador', se referindo ao deputado federal Aécio Neves, que já foi senador (2011/2018), eleito no ano passado para a Câmara.Silvio também disse, dando risada, que o presidente Jair Bolsonaro iria "bater'' nos filhos por eles não terem acertado uma pegadinha, cuja resposta seria o sobrenome do pai e, por conseguinte, deles também: "Oé ... (osso); todo cachorro tem.... (faro); reformado do Exército (o presidente deixou a carreira militar com a patente de capitão".Os dois parlamentares também não conseguiram acertar: ''Tem plantação...; é macio... tipo de tecido...". "Sei lá Silvio...'', retrucou Eduardo. "", disse uma das ''colegas de trabalho'' de Silvio, da plateia.para as 15 perguntas: Eduardo acertou 7, Flávio, 2 , e a plateia, 5. Apenas uma não houve acertador: "Foi de cueca ao Congresso.. ; foi cassado...; e o sobrenome dele todo homem tem". A resposta: Barreto Pinto, ex-deputado constituinte, nado século passado.