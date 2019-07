Dilma Rousseff se despede da mãe em BH; corpo será cremado

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Pimentel e aliados

A ex-presidenteveio a, na manhã destepara se despedir daCoimbra da Silva, que morreu no sábado em casa.Eme sem a presença dee de outros partidos, a pedido da família, o corpo foi velado durante toda a manhã em umana Região Centro Sul da capital. Depois seguiu para serem umchegou sozinha por volta das 10 h para participar da cerimônia e foi cumprimentada por alguns militantes do PT que aguardavam na entrada. Elaquando soube da morte e voltou imediatamente ao Brasil.Minutos antes da chegada da petista, a amiga de Dilma e ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres,, pediu ao grupo para evitar abordar a ex- presidente, mas ela recebeu as manifestações de solidariedade edos simpatizantes.com a imprensa.



O ex- governador Fernando Pimentel (PT), que foi companheiro de Dilma no período estudantil e na época da ditadura, compareceu ao velório mas também não quis falar. “Vamos respeitar o luto dela”, disse o político que está afastado da cena política desde que perdeu eleição do ano passado já no primeiro turno.



O presidente do PT em Belo Horizonte, vereador Arnaldo Godoy disse ter comparecido como amigo de Dilma. "A mãe dela estava muito fragilizada desde a campanha ao Senado. Viemos não como presidente do PT, como amigo, mostrar nosso carinho e afeto pela mulher que ela é", afirmou.



Além dele, poucos políticos foram ao local. Entre eles a ex-deputada federal, o deputado federale o estadualVários, no entanto, manifestaram pêsames pelas redes sociais. Segundo, a ex-presidente Dilma disse à presidente do PT nacional, ao candidato derrotado do PT à Presidênciae a outras figuras da política nacional queà despedida de sua mãe.



O deputado federal Rogério Correia (PT), um dos poucos que foram dar o abraço pessoalmente, destacou o papel de Dilma e da mãe. " Viemos trazer nossa solidariedade. A presidente sempre teve na mãe uma voz muito firme em defesa dos mais pobres", disse.



O irmão de Dilma, Igor Rousseff, e a filha dela Paula, além de vários familiares, participaram da cerimônia de velório, que teve uma missa de corpo presente antes do encaminhamento para a cremação.



Cerimônia reservada



Ao contrário do que ocorreu quando o ex-presidente do PT e da Petrobras José Eduardo Dutra em outubro de 2015 foi velado no mesmo local, a ex-presidente entrou e saiu pela frente, na Avenida Afonso Pena. Na ocasião, alguns manifestantes foram protestar contra o ex-presidente Lula e ela.



No velório da mãe de Dilma, a orientação foi para tentar fazer com que a cerimônia fosse o mais reservada possível, ao estilo da petista, e evitando a presença das lideranças, já que Dilma Jane não era política.



Dilma Jane morreu nesse sábado (13) em sua casa na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, aos 95 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas ela enfrentava problemas de saúde há alguns anos e chegou a ter uma isquemia cerebral.



nasceu em 1924 e foi casada com o imigrante búlgaro Pedro Rousseff. Além de Dilma, ela deixa o filho Igor. A outra filha,, morreu aos 26 anos, em 1976.