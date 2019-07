Superior Tribunal Militar nega habeas corpus de sargento da FAB preso com cocaína

Manoel Silva Rodrigues, militar preso na Espanha com 39 kg de concaíca (foto: Reprodução)

O presidente em exercício do, ministro José Barroso Filho, rejeitou umapresentado pela defesa doManoel Silva Rodrigues, preso comna Espanha ao desembarcar de uma aeronave de apoio à comitiva do presidente Jair Bolsonaro.do militar solicitava acesso ao inquérito policial militar aberto no Brasil para investigar as circunstâncias em torno do crime deinternacional. Os autos são sigilosos.Na petição, o advogado Carlos Alexandre Klomfahs solicita à Corte Militar a concessão de uma liminar que determine o acesso aos documentos.O ministro do Superior Tribunal Militar, no entanto, rejeitou a argumentação de que teria havido. Argumentou, na decisão, que nos documentos anexados ao habeas corpus, não constava o requerimento à 2ª Auditoria de Brasília para acesso aos autos.Rodrigues foi preso no dia 25 de junho ao desembarcar emcom o carregamento de droga. O segundo-sargento é comissário de bordo e fazia parte de uma equipe de 21 militares que prestava apoio à comitiva que acompanhouna reunião do, no Japão.Além do inquérito policial militar, o militar é alvo de investigação da Polícia Federal, aberta para apurar eventuais ligações de Rodrigues com narcotraficantes e se houve prática de crimes que não fazem parte do Código Penal Militar, como a associação para o tráfico, trafico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.Quando o sargento da FAB foi preso em Sevilha, o vice de Bolsonaro, general Hamilton Mourão, então no exercício da Presidência, classificou o militar como uma ‘mula qualificada’ - pela grande quantidade de drogas transportada.Na quarta-feira, 10, em audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados para tratar do caso, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, disse que não havia conhecimento da participação de outras pessoas. O envolvimento de terceiros é uma das suspeitas de investigadores.Ainda na audiência, o tenente-brigadeiro Baptista, da Aeronáutica, disse que os investigadores do Comando da Aeronáutica estão em contato com a Polícia Federal "para que não haja lacuna em nenhuma das direções".