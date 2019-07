Bolsonaro participa de evento de posse do novo diretor-geral da Abin

O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quinta-feira, 11, da cerimônia de posse do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem Rodrigues. Ele substituirá o servidor de carreira Janér Tesch Hosken Alvarenga.



O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, a quem a Abin está subordinada, acompanha a cerimônia. Também estão presentes os ministros Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e André Mendonça (Advocacia-Geral da União).



Delegado da Polícia Federal desde 2005, Alexandre Ramagem foi um dos responsáveis pela escolta do presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Este ano, começou a atuar como assessor especial da Secretaria de Governo da Presidência. Após ser indicado por Bolsonaro ao cargo de diretor-geral da Abin, em maio, teve o seu nome confirmado pelo Senado no fim de junho.



Em 2017, no Rio de Janeiro, fez parte da equipe de policiais responsáveis pela investigação e inteligência de polícia judiciária no âmbito da Operação Lava Jato. Ele respondeu ainda pela coordenação do trabalho da Polícia Federal junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio.



Em 2018, antes de atuar na segurança de Bolsonaro, assumiu a Coordenação de Recursos Humanos da Polícia Federal, na condição de substituto.