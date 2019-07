'Façam qualquer coisa mas aprovem a Previdência', diz general Heleno

General Heleno fez palestras a empresários da Fiemg em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Às vésperas da votação dano Congresso Nacional, o ministro chefe do gabinete institucional da Presidência, general, defendeu que os parlamentares aprovem o texto, mesmo que mexam nele. “mas aprovem. O Brasil não sai do buraco sem a reforma da Previdência”, disse.Em palestra a empresários mineiros sobre “desafios para a reconstrução de um país democrático e feliz”,disse que o Brasil está naà beira do abismo.Ele disse ter feito um apelo a deputados que, segundo ele, chegam a dizer que a aprovação da reforma significaria a reeleição de Bolsonaro. “Está pensando em reeleição doem vez de pensar no seu país? Pensa nisso depois, depois derruba o Bolsonaro, primeiro aprova a Previdência”, disse”, disse.O ministro disse ainda que a aprovação é fundamental para o equilíbrio fiscal e que, se ela passar, oprecisará comprar um guarda-chuva, pois cairá dinheiro na cabeça dele. “Não só dinheiro interno como externo, porque o investidor precisa de segurança jurídica”, disse.O evento foi aberto pelo presidente da, que afirmou que o Brasil precisa ser mais acolhedor para as empresas poderem gerar empregos. Ele defendeu um pacto por Minas Gerais e pediu ao governo federal o fim do esocial, que é um programa de simplificação para o fornecimento de informações previdenciárias e trabalhistas.O vice-governador, que representou o governo, deu seus "cumprimentos efusivos" a Heleno e disse que ele é uma das vozes "mais lúcidas que ecoam de Brasília".