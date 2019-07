Brasil é exemplo para o mundo na preservação ambiental, diz Bolsonaro no Twitter

(foto: Antônio Cruz/Agência Brasil )

- O Brasil é exemplo para o mundo na preservação ambiental. ONGs, artistas, "Raonis" não mais influenciarão em nossa política externa. pic.twitter.com/4Oxr02E1YV — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 6 de julho de 2019

O presidente Jair Bolsonaro escreveu neste sábado, 6, em sua conta no Twitter, que o Brasil é exemplo para o mundo na preservação ambiental. E disse em seguida: "ONGs, artistas, 'Raonis' não mais influenciarão em nossa política externa".A publicação de Bolsonaro é acompanhada de um vídeo que mostra uma declaração feita há dois dias pelo próprio presidente, de que ele não reconhece o líder indígena brasileiro Raoni Metuktire como uma autoridade do País."O senhor (François) Macron (presidente da França) queria que eu, ele, ao lado do Raoni, viéssemos anunciar decisões para a nossa questão ambiental. Não. Não reconheço Raoni como autoridade aqui no Brasil. Ele é um cidadão, como outro qualquer, a quem devemos respeito e consideração, mas estar ao meu lado para tomar decisão pelo nosso Brasil, ele não é autoridade", disse.Também neste sábado, após ter se envolvido em polêmica sobre trabalho infantil, o presidente compartilhou um vídeo desta sexta no qual ele conta que começou a trabalhar ainda criança. "Um testemunho de quem trabalhou desde cedo transforma-se em escândalo para alguns", ele escreveu, como legenda do vídeo.Na gravação, o presidente diz: "trabalhei desde os oito anos de idade, quebrando milho, plantando milho com matraca, colhendo banana, caixa de banana nas costas com 10 anos de idade, e estudava, e hoje eu sou quem eu sou, não é demagogia, é a verdade", disse.Na quinta-feira, 4, em sua tradicional transmissão ao vivo no Facebook, ele disse que não foi "prejudicado em nada" por ter começado a trabalhar durante a infância. "Quando um moleque de nove, dez anos vai trabalhar em algum lugar tá cheio de gente aí 'trabalho escravo, não sei o quê, trabalho infantil'. Agora quando tá fumando um paralelepípedo de crack, ninguém fala nada. Então trabalho não atrapalha a vida de ninguém", afirmou.