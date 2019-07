Omar Aziz: Expectativa é aprovar reforma da Previdência na próxima semana

O senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou há pouco que a expectativa é de que a Reforma da Previdência seja aprovada em dois turnos na Câmara já na próxima semana. Aziz participou de reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e líderes partidários na residência oficial da Câmara. "Reunião com Maia foi grande passo para aprovar reforma da Previdência", afirmou o senador.



Omar Aziz disse ainda que no encontro não se tratou da inclusão de Estados e municípios na reforma. "Acho difícil incluir a essa altura", afirmou.



Questionado sobre quem será o relator da proposta no Senado, Aziz citou o nome do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).



Ele disse ainda que a expectativa é de que a tramitação da reforma no Senado seja mais célere. "No Senado, discussões de plenário são mais rápidas", comentou.



Maia segue reunido nesta tarde com líderes partidários, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, em discussões sobre a proposta da reforma da Previdência.