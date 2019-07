Zema adia envio de ajuste à ALMG à espera de Previdência e Lei Kandir

Zema já antecipou o interesse de repassar a Cemig à iniciativa privada (foto: Sidney Lopes / EM / D.A Press)

As propostas dee demais medidas exigidas pelapara dara Minas Gerais só serão enviadas pelo governadorà Assembleia Legislativa no próximo semestre.do Executivo é aguardar a votação da reforma da– com a ainda possível inclusão dos estados – e uma audiência sobre o ressarcimento dano Supremo Tribunal Federal () marcada paraEmbora o Executivo tenha anunciado a intenção de apresentar os projetos necessários à adesão do regime de recuperação fiscaldos deputados, que começam no dia 18 de julho, ojá foiaos parlamentares.“Até o recesso não chega. Acredito que um dos pontos aguardados seja a reforma da Previdência que está ficando cada hora mais complicada. Se os estados entrarem na reforma vamos ganhar tempo e (o embate) ficará menos difícil”, afirmou odo governo na Casa, deputadojá deixou claro que aé um dos pontos de interesse do Executivo. Para isso, ele chegou a falar em mandar uma proposta de emenda à Constituição que acabaria com a exigência de umpara a desestatização. O governador tem dito que a empresa não tem os R$ 21 bilhões necessários para investimentos nos próximos anos.Nofeito sobre os critérios para a adesão de Minas ao regime, estão previstas as privatizações da(que explora o nióbio).A ajuda financeira da União depende também de mudanças que atingem o funcionalismo. A mais complicada é a de aumentar apara o Instituto de Previdência (). E é justamente esta poderia ser facilitada se a regra for incluída na reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro (PSL).Nos bastidores, otambém quer esperar a audiência sobre apara dar uma espécie de satisfação aos deputados estaduais. Parlamentares afirmam que a cobrança deque deixaram de ser repassados ao estado pela União geraria verba suficiente para resolver a crise do estado. Com isso, o discurso da ALMG é que o estado não precisaria tomar asexigidas para o ajuste fiscal.Na audiência convocada por causa de uma ação do Pará, o ministropediu queapresentempara uma possível conciliação.A lei Kandir isentou empresas exportadoras de produtos primários e semielaborados do pagamento de ICMS, que é o principal tributo de arrecadação dos estados, mas o Congresso Nacional não regulamentou odesde 1996. Segundo os governadores, a dívida total da União com os estados seria de cerca de R$ 600 bilhões.de governo(Novo) afirmou que o adiamento vai possibilitar mais conversas com a Assembleia Legislativa. “Tem uma peculiaridade do ajuste que é a que alguns pontos, após acordados, não podem ser rejeitados. Ou aprova tudo ou não tem benefício nenhum. Então é importante que aesteja mais”, disse.também afirmou que a reforma dapode ajudar com algumas medidas. Já sobre a audiência da Lei Kandir, o parlamentar afirmou que o governo está trabalhando no que será levado a Brasília e disse que a Assembleia vai contribuir com isso.“Inclusive olançou umsobre ae acredito que pode nos ajudar nessa luta. Mas não podemos ficar parados esperando a crise se agravar. Se vier essa ajuda (do ressarcimento) será muito bem-vinda mas é importante traçarmos nosso próprio caminho”, disse.Questionado sobre o programa de ajuste fiscal também depender da União, Guilherme da Cunha disse que a diferença é que o pedido de recuperação será baseado em uma lei já existente. Já a verba da Lei Kandir, segundo ele, ainda depende de regulamentação no Congresso Nacional.Antes de votar os projetos do ajuste fiscal, que ainda não foram enviados, os deputados estaduais terão de decidir sobre oà reforma administrativa. Entre os nove dispositivos barrados, o principal foi ao que proibiria o pagamento deO texto entra nana próxima terça-feira (9) e passa a trancar os trabalhos de, tendo prioridade sobre todos os outros.A intenção dos parlamentares é votar antes do dia 18 de julho, para que eles possam voltar dasem 1º de agosto com a pauta livre.