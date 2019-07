Sem quorum, veto de Zema que libera jetons deve ir a plenário sem parecer

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Ostentaram,, fazer uma reunião dapara analisar odo governadorà reforma administrativa na manhã desta quinta-feira (4). Não conseguiram atingir o quorum necessário de três parlamentares.Com isso, os membros não definiram um relator e a expectativa é que o texto chegue ao, na próxima terça-feira (9). Neste caso, um nome será designado na própria sessão para emitir um relatório.No horário em que foi marcada a reunião, só os deputadosestavam.Os outros três titulares e cinco suplentes faltaram. A reunião havia sido convocada para eleger presidente e vice, além de escolher relator.Apesar de a Assembleia ter aprovado a, o que desobriga os parlamentares a votarem projetos antes do recesso, o presidentejá afirmou que vai colocar oZema vetou nove modificações incluídas pelos deputados à reforma. A mais polêmica delas é a queaos secretários de estado. Para este item, Patrus garantiu a Zema empenho pela manutenção.“Acredito que na semana que vem votamos o veto para entrarmos agosto sem a pauta trancada. Tivemos uma ampla conversa, inclusive com o presidente da Casa, e acredito que está bem encaminhaddo para mantermos a decisão do Executivo”, afirmou o líder do governo, deputadoOs líderes dos blocos independentes,, informaram que os deputados ainda não fecharam questão. O assunto será discutido pelos grupos, já que há inclusive pontos vetados que foram frutos de emendas de seus integrantes.Nessa quarta-feira, Cássio Soares admitiu a possibilidade de rever a posição sobre os jetons para não inviabilizar a administração.A bancada de, segundo o líder, deve manter a posição pela derrubada do veto. Com isso, querem proibir os jetons que eram pagos pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT). "Ele (Pimentel) não disse que era contra jetons na campanha eleitoral", justificou o petista.Zema vetou oaos secretários depois de ser crítico à prática, que durante a campanha eleitoral afirmou ser uma espécie depara engordar salários. A alegação é que o estado está impedido pela lei de responsabilidade fiscal de conceder reajuste ao atualdos secretários.O governo de Minas já havia informado que vários secretários irão compor conselhos fiscais para cuidar dos interesses do estado. A participação em reuniões, que costumam ser uma ou duas por mês, dá uma remuneração extra que pode até triplicar os vencimentos.Ao vetar a proibição aos jetons, Zema editou decreto limitando a soma da remuneração do conselho com o salário de secretário ao teto estadual, que é o salário dos desembargadores, de R$ 35,4 mil., deputado, disse acreditar que o governo tem votos suficientes parados jetons. Para derrubar a decisão de Zema, são necessários pelo menos. Se esse número não for atingido, o veto é mantido.