Frota diz a Eduardo Bolsonaro no Twitter: 'Faz três semanas que eu esqueci você'

Eduardo eu e vc conversamos e desde o dia em que falamos já faz

3 semanas que eu esqueci vc .Estou em Paz não ataque ninguém .Estou torcendo pelo seu sucesso no Psl abs %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 https://t.co/GhlqZsvlAV %u2014 Alexandre Frota 77 PSL (@alefrotabrasil) July 3, 2019

O deputado Alexandre Frota (PSL) usou suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (3) para alfinetar o correligionário Eduardo Bolsonaro. Horas depois, disse que se encontrou com o filho do presidente e acertaram as divergências."Eduardo eu e você conversamos e desde o dia em que falamos já faz 3 semanas que eu esqueci você. Estou em paz. Não ataque ninguém. Estou torcendo pelo seu sucesso no PSL. Abs", postou Frota.O post foi uma resposta a um questionamento de Eduardo Bolsonaro divulgado pela coluna Radar, da revista Veja, em que o filho do presidente diz não entender ataques feitos por Frota nas redes sociais.Duas horas depois de postar a alfinetada a Eduardo, Frota fez novo post: "Acabei de encontrar com Eduardo Bolsonaro e conversamos. Está tudo certo e não tivemos mais problemas".