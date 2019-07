Vídeo: Enquanto fuma, militar chama FAB de ''Força Aérea da Biqueira''

(foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais vídeo em que um militar aparece fumando um cigarro e chamando a Força Aérea Brasileira (FAB) de "Força Aérea da Biqueira". A publicação, feita no Instagram, aponta São Paulo como localização da postagem.





Na gíria urbana popular, a palavra biqueira é um sinônimo de boca de fumo, ou local onde se vende drogas. Nas imagens, além do homem que fuma, aparecem outros militares rindo (veja abaixo)À reportagem, a FAB informou que os três foram identificados e que não fazem mais parte do efetivo da Força Aérea Brasileira desde o mês passado. Ainda de acordo com a força, a Base Aérea de São Paulo instaurou procedimento de apuração dos fatos e que o cigarro no vídeo não seria de algum entorpecente ilegal.





"Após tomar conhecimento sobre a publicação do vídeo em rede social, foram realizadas medidas de averiguação sobre a ocorrência e não se constatou porte de entorpecente”, diz em nota. A FAB não divulgou os nomes dos envolvidos.





Militar preso na Espanha

As imagens começaram a circular uma semana após outro militar da FAB ser preso com 39 kg de cocaína, na semana passada, na Espanha. O segundo-sargento Manoel Silva Rodrigues era comissário de bordo e fazia parte da comitiva de 21 militares que acompanhava a viagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Japão, onde ocorreu a reunião do G-20.