Toffoli vê avanços em projeto que criminaliza abuso de autoridade

O presidente do(STF), ministro, disse nesta segunda-feira, 1º, a jornalistas que, embora não concorde com o projeto que criminaliza o abuso de autoridade praticado por juízes e, vê avanços na redação aprovada pelo Senado Federal na semana passada."O texto que estava inicial era um texto muito ruim. Era um texto que desequilibrava as relações do Judiciário e as próprias relações internas no âmbito das funções essenciais da Justiça. O texto que acabou sendo aprovado pela relatoria do senador Rodrigo Pacheco, ele adequou melhor. Foi um texto que adequou melhor", disse Toffoli, ao participar de brunch com a imprensa para apresentar um balanço do primeiro semestre."Não que concorde com esse texto. Mas perto do que se tinha, se avançou bastante", completou.O Senado aprovou na semana passada um projeto que criminaliza o abuso de autoridade praticado por juízes e procuradores. O movimento ganhou rapidez após a divulgação de supostas mensagens entre o ministro da Justiça e Segurança Pública,, e o coordenador dano Ministério Público Federal do Paraná, Deltan Dallagnol, durante a operação.O relator do texto, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), fez uma série de flexibilizações após se reunir com representantes doe da magistratura, o que agradou - ainda que não integralmente - entidades ligadas a essas categorias."O que fizemos aqui foi um amadurecimento do texto para torná-lo o mais equilibrado possível. O que não se pode é deixar de punir o abuso de autoridade", disse o relator na ocasião, defendendo que "excessos" na atuação do Ministério Público e da magistratura sejam punidos. Ele negou que a votação seja uma reação à divulgação do caso envolvendo o ministro Sergio Moro.