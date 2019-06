CAC/Luciano Dias: Impacto político de ato pró-Moro e em defesa de reformas é zero

O cientista político Luciano Dias, da CAC Consultoria Política, avalia que, é "zero" o impacto político das manifestações em apoio ao ministro Sérgio Moro e às reformas do governo Bolsonaro realizada em várias cidades brasileiras neste domingo, 30. "Não criou nenhum fato novo. O ambiente político permanece inalterado", disse ele Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Durante todo o dia, apoiadores do ministro Sergio Moro e da operação Lava Jato realizaram atos pelo País. Nos protestos, também foram observadas menções de apoio à reforma da Previdência e ao pacote anticrime, proposto pelo ministro da Justiça.



Por conta do impacto relativamente neutro das manifestações, Dias afirmou que o Congresso vai seguir tratando das reformas como parte de sua agenda normal. "Manifestação da mesma parcela de classe média brasileira, que está mobilizada desde 2013, não assusta e nem intimida parlamentares", afirmou o cientista político.



Quanto à aprovação e popularidade do presidente Jair Bolsonaro, Dias considera que a manifestação terá reflexos insignificantes. "As pesquisas mostram a trajetória declinante de Bolsonaro. Já Moro é invisível para maior parte da sociedade brasileira. Quem o reconhece são os que estão nesses atos".