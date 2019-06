Manifestantes se reúnem na capital em ato de apoio ao ministro Sérgio Moro

Ver galeria . 15 Fotos (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A press ) , Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de BH, neste domingo (30). , Bairro Funcionários, na Região, neste domingo (30).

O protesto ocorre duas semanas depois da divulgação de reportagens pelo site The Intercept Brasil, que questionam a imparcialidade do ex-juiz responsável pela operação Lava-Jato.

Manifestantes defendem o ex-magistrado, a Lava-Jato e pautas do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Segundo ele, o protesto defende pauta, e não pessoas. Entre as elas, está o pacote anticrime de Moro e a reforma da previdência. São esperadas de 10 a 15 mil pessoas na Praça da Liberdade.

Com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preso e a ex-presidente Dilma Rousseff sem ocupar cargo público, os alvos da vez dos manifestantes são o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), além dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O Maia e o Alcolumbre estão empurrando as pautas, junto com o STF. O governo quer fazer alguma coisa e não consegue", afirma a auxiliar de recursos humanos Jusmari Amorim, de 60 anos. Ela carregava uma faixa contra os dois parlamentares.

A esteticista Suzana Franco, de 45, pede concurso público ou mandato para ministros do STF. "O STF defende mais os bandidos do que a população de bem. Usam esse poder a favor de quem os coloca lá", diz.