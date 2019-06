Grupos têm 'comportamento de gangues' na internet, diz Santos Cruz

Ex-ministro da Secretaria de Governo, o general da reserva Carlos Alberto Santos Cruz disse nesta quinta-feira, 27, que "irresponsáveis estão vivendo momentos de glória" ao propagar notícias falsas na internet. A declaração foi dada em congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).



Santos Cruz citou a divulgação de mensagem, segundo ele falsa, na qual faria críticas ao presidente Jair Bolsonaro e elogios ao vice Hamilton Mourão. A mensagem, usada para desgastá-lo junto ao presidente, de acordo com ele, revelaria o "comportamento de gangue" das hordas que usam as redes para tumultuar o processo político.



Ainda segundo o general, "o fanatismo, ao tentar se comportar ideologicamente, tira qualquer capacidade de análise". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.