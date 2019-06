Donald Trump e Bolsonaro marcam novo encontro no G20

O encontro entre Trump e Bolsonaro será o segundo entre os dois presidentes (foto: BRENDAN SMIALOWSKI/CB/D.A Press) Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Jair Bolsonaro, confirmaram uma reunião bilateral na sexta-feira, primeiro dia do encontro de líderes do G20. O detalhe: a conversa entre o brasileiro e o chefe da República Popular da China, Xi Jiping, ainda não está confirmada, por dificuldades da agenda, o que só deve ser definido nas próximas horas. Os, Donald Trump,, Jair Bolsonaro, confirmaram uma reunião bilateral na sexta-feira, primeiro dia do. O detalhe: a conversa entre o brasileiro e o chefe da República Popular da China, Xi Jiping, ainda não está confirmada, por dificuldades da agenda, o que só deve ser definido nas próximas horas.

O encontro entre Trump e Bolsonaro será o segundo entre os dois presidentes. O primeiro foi na Casa Branca, em meados de março. A principal crítica de demais líderes do Brics - formado pelo Brasil, a Rússia, a China e a África do Sul - é um alinhamento de Bolsonaro com Trump. Entre integrantes do governo e do empresariado do Brasil, o país deveria abrir o foco das negociações, a partir das exportações e da diversificação de produtos de valor agregado, para além de minérios de ferro, soja e combustíveis.