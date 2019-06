Presidente da CCJ diz que Moro irá à Câmara dos Deputados

Ele deverá prestar esclarecimentos sobre as supostas conversas com procuradores da força-tarefa (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

, Felipe Francischini (PSL-PR), informou nesta terça-feira, 25, que o ministro da Justiça e Segurança Pública,, comparecerá ao colegiado na próxima terça-feira, 2, às 14h. Ele deverá prestar esclarecimentos sobre as supostas conversas com procuradores dareveladas peloDe acordo com Francischini,, 26, o requerimento de convite que será apresentado pelo deputado Darcísio Perondi (MDB-RS) e a ida do ministro está combinada com sua assessoria.Moro deveria comparecer ao colegiado nesta quarta, mas no fim de semana avisou que estaria em viagem aosna mesma data. O deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA) protocolou nesta terça um requerimento de informações para que o ministro explique os motivos de sua viagem.