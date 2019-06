Procuradoria denuncia ex-diretor da Dersa por lavagem de US$ 400 mil

O Ministério Público Federal no Paraná denunciou, mais uma vez, o ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, pelo crime de lavagem de dinheiro. Nesta denúncia, referente a fatos de 2016, ele é acusado de ter movimentado US$ 400 mil em contas no exterior. Os procuradores também pedem que seja expedido novo decreto de prisão contra Vieira de Souza.



Segundo a Lava Jato, ficou "evidenciado que, em liberdade, o operador persistiu dissipando o seu patrimônio obtido ilicitamente". Condenado a mais de 100 anos de prisão, o ex-diretor da Dersa está detido desde 19 de fevereiro, alvo da Lava Jato no Paraná. A defesa do ex-dirigente não respondeu até a publicação desta matéria. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.