Bolsonaro deixa Alvorada e vai a prédio médico do Planalto

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou o Palácio da Alvorada nesta manhã e se dirigiu ao prédio médico na área do Palácio do Planalto. Não há informações sobre a visita.



Na saída do Alvorada, Bolsonaro parou para tirar fotos com veteranos das Forças Armadas, que o aguardavam. Bem-humorado, Bolsonaro brincou com os veteranos antes de voltar ao carro. Ele não falou com a imprensa.