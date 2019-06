Alexandre de Moraes defende hackers na prisão

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, disse nesta segunda-feira, 17, que "é caso de polícia" o ataque de hackers a comunicações pessoais e vazamento de diálogos atribuídos a procuradores da Operação Lava Jato e ao ex-juiz Sergio Moro.



Alexandre defendeu prisão para os hackers. "A ação (dos hackers) é questão de polícia. Eles devem ser alcançados, devem ser punidos, devem ser presos", afirmou o ministro, que preside o inquérito das fake news contra o Supremo.



"Aqui é uma atividade ilícita", disse Alexandre.



Ele comentou, ainda, que um outro ponto do caso é a "avaliação do que foi conversado ou não" entre Moro e procuradores da Lava Jato.



"Para isso dependemos, primeiro, que todo o material seja divulgado, segundo, que seja atestada a autenticidade e a veracidade desse material. Com o que se coloca, a conta gotas, não é possível ter uma visão de conjunto nem da veracidade nem da autenticidade."