Após vazamento, conduta de Moro será julgada pelo STF e o Congresso

Ministro Sérgio Moro, considerado o símbolo do combate à corrupção, teve conversas com procuradores hackeadas e é acusado de ativismo político (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Torcidas

Existe a máxima de que político desgastado não pode aparecer em estádio de futebol. Em meio à crise provocada pela divulgação, pelo site, de conversas com procuradores daa da, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio, vestiu, na semana passada, a camisa do Flamengo no Mané Garrincha, na partida contra o CSA. Foi aplaudido. Passou no teste de popularidade. Mas a grande prova ainda está por vir.Enquanto os diálogos dos chats do Telegram de Moro e de procuradores são publicados a conta-gotas pela equipe do jornalista Glenn Greenwald, Moro precisa sobreviver politicamente numa arena ainda mais hostil que o campo de futebol: oNesta quarta-feira (19), está prevista uma sabatina ao ex-juiz da 13ª Vara Criminal de Curitiba na Comissão de Constituição e Justiça () do Senado. Moro aceitou um convite para falar sobre a suposta colaboração indevida ao trabalho dos procuradores de Curitiba.A audiência foi marcada por sugestão do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado, e anunciada pelo presidente da Casa,(DEM-AP). O líder ressaltou que a iniciativa de esclarecer os fatos partiu do próprio Moro. Mas é certo que esta foi uma opção política.é considerado um ambiente mais sóbrio, diferente da Câmara. Lá, o ministro da Justiça terá condições de argumentar sem tantos constrangimentos. “O Senado é mais ponderado, mais experiente.O ministro Moro vai se sair bem”, acredita o vice-líder do governo no Senado,(PSDB/DF). Ele ressalta que a iniciativa de participar da audiência foi positiva porque, se Moro não se oferecesse para prestar esclarecimentos, poderia ser convocado, o que representaria um constrangimento.Se tudo correr dentro do script do governo, Moro pode interromper o processo de criação de uma CPI para tratar do assunto, que está sendo chamada de “”. Também está agendada uma audiência na Câmara dos Deputados, em 26 de junho, um dia depois do julgamento na 2ª Turma do STF que definirá o destino do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.A principal força de Moro é a aprovação popular à Lava-Jato. Por isso, o desempenho dele no Congresso pode definir a própria permanência no governo Bolsonaro, carimbar a nomeação para o Supremo Tribunal Federal e ainda rejeitar ou não a tese de ativismo político contra Lula no caso da denúncia doá.Um importante magistrado que conhece os bastidores no Judiciário disse ao Correio que o desfecho já está sacramentado. Segundo ele, pelo que já veio à tona, Moro perdeu a condição de exercer a função de ministro dae virou um “fantasma”. Por isso, a chance de o STF declarar a suspeição de Moro também seria grande.A 2ª Turma do STF vai retomar o julgamento de um habeas corpus em que a defesa do ex-presidente Lula aponta a suspeição de Moro no caso do tríplex. O argumento central era o fato de Moro ter aceitado o cargo no governo do principal adversário do. Agora, o bombardeio ganhou munição, com as conversas vazadas pelo The Intercept. Num dos últimos diálogos atribuídos ao então juiz, ele se refere à atuação da defesa do petista como “showzinho” e pede ao Ministério Público Federal a divulgação de uma nota para esclarecer pontos obscuros da audiência em que Lula foi ouvido na 13ª Vara Criminal.O julgamento teve início em dezembro de 2018, mas foi suspenso por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, quando o placar contava dois votos contra o. O relator, Edson Fachin, e a ministra Cármen Lúcia se posicionaram contra o pedido de suspeição. Atualmente, a aposta entre petistas é de que o voto decisivo seja do decano, Celso de Mello, que deverá desempatar para um dos lados. Gilmar e Ricardo Lewandowski são considerados votos certos pela nulidade da condenação de Lula.Na avaliação do juiz Daniel Carnacchioni, doe Territórios (TJDFT), sempre é possível que, num julgamento colegiado, magistrados mudem o voto mesmo depois de proferidos, quando há um pedido de vista. “É muito difícil ocorrer. Mas nada impede que um ministro altere o voto, principalmente com um cenário novo”, afirma.Na CCJ do Senado, Moro será recebido por senadores investigados e denunciados pela Lava-Jato. É o caso, por exemplo, de Renan Calheiros (MDB-AL), que tem usado as redes sociais para atacar Moro. “Essa polivalência do Sérgio Moro (investiga quem quer, coordena acusação, vaza seletivamente, pede nota ao, condena sem prova…). É a falência do sistema judiciário”. E acrescentou: “Tão óbvio que dispensa o VAR”. Na lista dos alvos da Lava-Jato que podem interrogar Moro, estão também os senadores Ciro Nogueira (PP-PI) e Humberto Costa (PT-PE).É justamente no campo das torcidas que o governotenta levar o debate, numa divisão entre os que apoiam ou querem desacreditar os trabalhos da Lava-Jato. Por causa da aprovação do combate à corrupção, atacar Moro e os procuradores de Curitiba pode ser um mau negócio. Mas a popularidade de Lula e a repercussão do conteúdo das conversas entre Moro e os procuradores são gigantes.Por isso, o governo trabalha por uma polarização entre os que são contra e a favor do combate à corrupção. “A população tem a Lava-Jato como uma mudança de rumo, e Moro é o símbolo. Ele tem enfrentado uma organização criminosa barra pesadíssima, de peito aberto e cara limpa”, afirma a deputada Bia Kicis (PSL-DF). Segundo a, Bolsonaro já deu sinais de que apóia Moro e não abrirá mão de sua permanência no governo. No meio político, a aposta é de que rifar Moro seria uma vitória do petismo e do ex-presidente Lula, tudo o que Bolsonaro não deseja.Moro vai à CCJ com o risco de ser surpreendido com novos vazamentos. Mas, para o senador Alessandro Vieira (Cidadania/SE), que integra a comissão e defendeu a criação da CPI da, é praticamente impossível atestar a autenticidade das mensagens. “O produto de um hacker não é auditável. Só se chega à autenticidade se a própria vítima confirmar”, avalia.Experiente no mundo político, o ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel acredita que o mais importante neste momento é descobrir quem invadiu os chats de autoridades públicas. “Não há razão nenhuma para se considerar como relevante algo que está associado a um crime de invasão de privacidade. Foi uma atividade criminosa com objetivos claros. Um ato vergonhoso”, afirma.