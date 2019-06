Confio em Moro, mas confiança 100% é só em pai e mãe, afirma Bolsonaro

(foto: Wikipédia)

Um dia após novos vazamentos de conversas do ministro da Justiça,, reveladas pelo, o presidente da República,, disse que o ex-juiz foi responsável por "por buscar uma inflexão na questão da corrupção"."O Moro foi responsável, não por botar um ponto final, mas por buscar uma inflexão na questão da corrupção e mais importante: livrou o Brasil de mergulhar em uma situação semelhante à da Venezuela", afirmou o presidente nesta sexta-feira, 15.Questionado se confia no ministro, ele disse que sim, mas que confiar 100%, "só em pai e mãe". "Eu não sei das particularidades da vida do Moro. Eu não frequento a casa dele. Ele não frequenta a minha casa por questão até de local onde moram nossas famílias. Mas mesmo assim, meu pai dizia para mim: confie 100% só em mim e na mãe", disse.Bolsonaro afirmou ainda que muita gente se surpreendeu com a demissão do general Santos Cruz de seu governo nesta semana. "Isso pode acontecer. Muitas vezes, você se surpreende com a separação de um casal: 'Mas viviam tão bem!'. Mas a gente nunca sabe qual a razão daquilo. E é bom não saber. Que cada um seja feliz da sua maneira", afirmou.