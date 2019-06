Moro tenta fazer de crise um plebiscito da Lava Jato

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, traçou uma estratégia para transformar o vazamento da troca de mensagens atribuídas a ele, quando juiz, e a procuradores da força-tarefa em Curitiba em uma espécie de plebiscito dos que são contra e a favor da Lava Jato. A contraofensiva tem o aval do Palácio do Planalto e foi discutida com o próprio presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, após a análise de pesquisas encomendadas pelo governo sobre o episódio, além do monitoramento das redes sociais.



Os resultados indicaram que o apoio à Lava Jato - operação sempre associada ao combate à corrupção - supera a desconfiança em relação ao conteúdo de conversas pelo celular, no aplicativo Telegram, entre Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Foi somente após essa avaliação reservada que Bolsonaro quebrou o silêncio e saiu em defesa do ministro da Justiça, um dos pilares de sustentação de seu governo.



Apesar de destacar o legado do ministro, o presidente disse ontem que não existe confiança 100%. "Eu não sei das particularidades da vida do Moro. Eu não frequento a casa dele. Ele não frequenta a minha casa por questão até de local onde moram nossas famílias. Mas, mesmo assim, meu pai dizia para mim: ‘Confie 100% só em mim e minha mãe’", afirmou Bolsonaro.



A declaração foi feita um dia após novas conversas divulgadas pelo site The Intercept Brasil indicarem que Moro teria pedido aos procuradores da Lava Jato a produção de uma nota à imprensa para responder o que chamou de "showzinho" da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois do depoimento do petista no caso do triplex do Guarujá. O ministro não reconheceu a autenticidade da mensagem.



Com idas e vindas, a tática para blindar Moro e afastar a crise do Planalto consiste em jogar a opinião pública contra deputados, senadores e até ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que tentarem vincular os diálogos vazados a ilegalidades em julgamentos, como o de Lula, preso desde abril do ano passado. O argumento usado contra os críticos é o de que existe uma "orquestração" para esvaziar a Lava Jato.



Quem conversou com Moro, nos últimos dias, encontrou um homem abatido. Apesar de dizer que não cometeu conduta imprópria à época em que era o superpoderoso juiz de Curitiba, ele pareceu constrangido de ter o nome envolvido em um escândalo. De julgador, passou a ser julgado.



"Fui vítima de um ataque criminoso de hackers", afirmou Moro ao jornal O Estado de São Paulo. "A Operação Lava Jato foi um trabalho muito sério, profissional e difícil, feito a um grande custo pessoal de todos os envolvidos no caso. Sempre me pautei pela legalidade."



Sob pressão do Congresso e até do Judiciário, Moro virou uma espécie de curinga para Bolsonaro. Se o cenário não levar a uma reviravolta, o titular da Justiça poderá ocupar uma vaga de ministro do Supremo, segundo o presidente. Antes dos vazamentos, Moro também era citado como possível candidato ao Planalto, em uma disputa sem Bolsonaro na corrida à reeleição, em 2022. Ou mesmo em uma dobradinha como vice. "Eu aceitei o convite para ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Não há outro projeto na minha vida", garantiu o ministro.



Todos esses planos, no entanto, podem ruir dependendo da próxima temporada política. No dia 25, a Segunda Turma do Supremo vai retomar o julgamento em que Lula acusa Moro de ter sido parcial ao condená-lo no caso do triplex e, depois, entrar para a equipe de Bolsonaro. Para reforçar a acusação, os advogados do ex-presidente encaminharam à Corte as conversas atribuídas a Moro, nas quais ele daria dicas aos procuradores.



"Tenho receio de que isso venha a tomar um vulto que possa prejudicar o País", admitiu o general Eduardo Villas Bôas, assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).



No Congresso, o movimento da oposição e de partidos do Centrão ainda não é para abrir a "CPI da Vaza Jato", mas, sim, para deixar Moro "sangrar" em praça pública. Quando juiz, ele foi algoz de vários parlamentares e até hoje enfrenta resistências para a tramitação de seu pacote anticrime, que prevê o combate à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta.



"Acho que Moro já sabia que não teria vida fácil na política", comentou o deputado Capitão Augusto (PL-SP), presidente da Frente Parlamentar de Segurança e relator do grupo de trabalho que analisa a proposta. "Agora, querem aproveitar a turbulência para emplacar no Senado o projeto que coíbe o abuso de autoridade, mas não é momento de resgatar isso. Fica parecendo jus sperniandi", emendou, em referência à expressão usada no meio jurídico para o direito de "espernear".



Nem mesmo no PT de Lula, porém, há acordo sobre o melhor caminho a seguir para enfrentar Moro. Na quarta-feira, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), presidente do partido, subiu à tribuna para defender a CPI. "Moro, o grande orientador do Ministério Público Federal, montou, armou, produziu testemunhas. Para quê? Para condenar e prender o Lula".



Para o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), no entanto, seu partido erra ao adotar essa tática. "Eu, por exemplo, não quero CPI para Moro. Quero sua demissão. E também sou contra convocá-lo para vir aqui, porque a gente fala dez minutos e ele, três horas. É um palanque", argumentou o petista.



Moro prestará depoimento na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na próxima quarta-feira. Na tentativa de evitar mais desgaste, ele próprio se ofereceu para falar em um território no qual a oposição não faz tanto barulho.



"A imagem do ministro está em jogo e essa é a Casa da moderação", observou a senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da CCJ. Logo depois, porém, a Câmara aprovou convite para que Moro também explique as mensagens atribuídas a ele em uma sessão de duas comissões, marcada para o dia 26.



Congresso está dividido sobre como tratar o caso

O Congresso está dividido sobre como tratar o "caso Moro". O ministro da Justiça e Segurança Pública ainda conta com apoio popular, como mostrou na quarta-feira, quando foi aplaudido no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele vestiu a camisa do Flamengo, na partida contra o CSA, apesar de ser torcedor do Athletico Paranaense.



"Atendi a um pedido do presidente e da torcida que ali estava. Em Roma, faça como os romanos", disse Moro ao jornal.



Deputados e senadores temem que a estratégia do ministro de transformar o escândalo das mensagens atribuídas a ele - em conversas com procuradores - numa espécie de plebiscito da Lava Jato tenha o mesmo efeito do carimbo de "velha política" sobre o Legislativo. Desde que Bolsonaro lançou essa expressão, parlamentares viraram alvo de hostilidades.



Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), são contra abrir, nesse momento, a chamada "CPI da Vaza Jato". Nos bastidores, Maia e Alcolumbre dizem que o Congresso daria "um tiro no pé" ao promover uma ação contra Moro agora, quando ele ainda conta com respaldo da população, embora sua imagem tenha sido arranhada.



A avaliação da cúpula do Congresso é de que qualquer iniciativa puxada pelo Legislativo poderia fazer do ministro da Justiça uma "vítima" e, como consequência, teria impacto negativo sobre o Parlamento.



O movimento Vem pra Rua, por exemplo, está convocando manifestação de apoio a Moro, à Lava Jato e ao pacote anticrime para o próximo dia 30.



